Σύμη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας με υπουργική απόφαση
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Σύμη εξαιτίας της συνεχιζόμενης λειψυδρίας. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς το πρόβλημα παραμένει έντονο παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κήρυξης της Σύμης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.
Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της παρατεταμένης έλλειψης υδάτινων πόρων στο νησί, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Παρά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων, η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί, ενώ το φαινόμενο της λειψυδρίας συνεχίζει να εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική πίεση στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους.
