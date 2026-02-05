Σύμη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας με υπουργική απόφαση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κήρυξης της Σύμης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της παρατεταμένης έλλειψης υδάτινων πόρων στο νησί, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Παρά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων, η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί, ενώ το φαινόμενο της λειψυδρίας συνεχίζει να εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική πίεση στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



