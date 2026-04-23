Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην ημερίδα «Μετά το Λύκειο, τί; Γνωρίζω τα επαγγέλματα – Σχεδιάζω το Μέλλον»

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Μετά το Λύκειο, τί; Γνωρίζω τα επαγγέλματα – Σχεδιάζω το Μέλλον», που πραγματοποιήθηκε στο «Πολύκεντρο» στο Αίγιο, με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση μαθητών και γονέων για τις επιλογές σταδιοδρομίας και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ημερίδα ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία, φέρνοντας σε κοινό διάλογο εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, επαγγελματικών φορέων και της αγοράς.

Στο πλαίσιο της Β’ Συνεδρίας με θέμα «Από το Πτυχίο στην Αγορά Εργασίας», οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας παρουσίασαν τις προοπτικές των τεχνικών επαγγελμάτων και τη σημασία της πρακτικής κατάρτισης και της διαρκούς προσαρμογής στις εξελίξεις.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσώπησαν οι: Σακελλαρόπουλος Γιώργος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, Μποσμποτσιάρης Δημήτριος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Δημόπουλος Βασίλης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος Τμήματος Μεταποίησης, Αγγελική Κολλυροπούλου, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και Σπύρος Χριστόπουλος, ηλεκτρολόγος.

Κατά τις τοποθετήσεις τους αναδείχθηκαν βασικοί τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως τα επαγγέλματα κατασκευών, τα ηλεκτρολογικά και ενεργειακά, τα μηχανολογικά, τα τεχνολογικά επαγγέλματα, καθώς και οι κλάδοι βιοτεχνίας και βιομηχανίας, με έμφαση στις πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σημαντικό κενό που παρατηρείται μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι νέοι και αυτών που ζητούν οι επιχειρήσεις, κυρίως σε επίπεδο τεχνικής εξειδίκευσης, πρακτικών γνώσεων και άμεσης ετοιμότητας για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του, το Επιμελητήριο Αχαΐας προχωρά από το 2026 στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα, σχεδιάζεται ολοκληρωμένη καμπάνια ενημέρωσης προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για τις επαγγελματικές προοπτικές των τεχνικών ειδικοτήτων.

