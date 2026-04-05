Συμβολική διαμαρτυρία vegan ακτιβιστών στο Σύνταγμα ενόψει Πάσχα

05 Απρ. 2026 18:26
Pelop News

Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας «Νέμεσις» προχώρησαν σήμερα σε συμβολική διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη μαζική σφαγή αμνοεριφίων ενόψει του Πάσχα. Οι ακτιβιστές, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «η σφαγή δεν είναι αγάπη» και «ήρθε η ώρα να δούμε τα ζώα ως άτομα», τράβηξαν την προσοχή των περαστικών που απολάμβαναν την κυριακάτικη βόλτα τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η δράση δεν είχε χαρακτήρα παράστασης, αλλά αποτελούσε μια σιωπηλή κραυγή ενάντια στην κανονικοποίηση της βίας. Όπως αναφέρει η «Νέμεσις», εκατομμύρια μωρά ζώα, ηλικίας μόλις 4-5 εβδομάδων, σφάζονται κατά τη διάρκεια των εορτών με θρησκευτική κάλυψη και κοινωνική αποδοχή, θέτοντας το ερώτημα: «Μπορεί η αγάπη να στηρίζεται στον θάνατο;».

Η Άννα, φωτογράφος και μέλος της ομάδας, τόνισε ότι η διαμαρτυρία επιδιώκει να αναδείξει τα δικαιώματα των ζώων και την ανάγκη αλλαγής της κοινωνικής αντίληψης. «Τα ζώα έχουν οικογένειες και αισθάνονται πόνο όπως εμείς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα σφαγεία απομακρύνονται από τον αστικό ιστό για να μην ακούγονται τα ουρλιαχτά τους.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με το κάλεσμα προς τους πολίτες να επανεξετάσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες, προτείνοντας ένα Πάσχα «χωρίς αίμα και πόνο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ