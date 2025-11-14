Συναγερμός από τον ΕΟΦ: Απόσυρση παρτίδων αδρεναλίνης λόγω αποκλίσεων στην ποιότητα

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προχώρησε στην ανάκληση δύο παρτίδων του φαρμάκου αδρεναλίνης ADRENALINE ARITI INJ.SOL. 1MG/ML AMP, που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης, λόγω αποκλίσεων από τις προδιαγραφές του προϊόντος.

14 Νοέ. 2025 11:45
Pelop News

Στην άμεση ανάκληση των παρτίδων Α24Τ08 (λήξη 8/2026) και Α24Χ3Χ (λήξη 10/2026) του φαρμάκου ADRENALINE ARITI INJ.SOL. 1MG/ML AMP προχώρησε ο ΕΟΦ, ενισχύοντας την εθελοντική ανάκληση που είχε ήδη ξεκινήσει η εταιρεία. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται ευρέως για καρδιοαναπνευστική ανάνηψη και επείγουσες καταστάσεις, καθιστώντας την ανακοίνωση ιδιαίτερα σημαντική για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος ως προς:

  • την εμφάνιση,
  • τον ποσοτικό προσδιορισμό του δραστικού συστατικού, και
  • τον έλεγχο συγγενών ουσιών.

Η απόφαση, όπως τονίζει ο Οργανισμός, εκδίδεται για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και στοχεύει στην πλήρη απόσυρση των επίμαχων παρτίδων από την αγορά.

Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας του προϊόντος καλείται να ενημερώσει άμεσα τους πελάτες του, ώστε να διακοπεί η διάθεση των συγκεκριμένων παρτίδων και να προχωρήσει σε απόσυρση των προϊόντων, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται, τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ώστε να μπορούν να τεθούν στη διάθεση του ΕΟΦ εφόσον ζητηθούν.

Η ενέργεια έρχεται να ενισχύσει την προληπτική εποπτεία του Οργανισμού σε κρίσιμα φάρμακα που σχετίζονται με επείγουσες ιατρικές παρεμβάσεις, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

