Συναγερμός, φωτιά σε φορτηγό στον ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο, ΦΩΤΟ

Φορτηγό τυλίχτηκε στις φλόγες σήμερα (2/12/2025) όταν ενώ κινούνταν στην Εθνική Οδό (ΒΟΑΚ) από τον Άγιο Νικόλαο στο Ηράκλειο, στο ύψος του Πρασά έπιασε φωτιά στο ψυγείο.

Σύμφωνα με το patris ο οδηγός του οχήματος, που μετέφερε οπωροκηπευτικά, αντιλήφθηκε τη φωτιά στο ψυγείο και κατάφερε να ακινητοποιήσει το φορτηγό και να απομακρύνει τον τράκτορα.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δέκα υπαλλήλους, οι οποίοι κατάφεραν και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο ψυγείο.

Στο σημείο έσπευσαν και άνδρες της τροχαίας του ΒΟΑΚ για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

