Συναγερμός για 11 οικογένειες στην Ελλάδα: Νέος θάνατος παιδιού από τη σπάνια μετάλλαξη του δανικού δότη – Τι δείχνουν τα νεότερα στοιχεία

Η υπόθεση του δανικού δότη με τη σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις, καθώς γίνεται γνωστός ο θάνατος ενός ακόμη παιδιού που έφερε το επίμαχο γονίδιο. Συνολικά 18 παιδιά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη και 11 οικογένειες ζουν μέσα στην αγωνία, ενώ η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να χαρτογραφήσει τον πραγματικό κίνδυνο και την έκταση του προβλήματος.

12 Δεκ. 2025 15:00
Ένα νέο, τραγικό δεδομένο προστίθεται στην υπόθεση του δανικού δότη με τη σπάνια μετάλλαξη που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου: ένα ακόμη παιδί στην Ελλάδα, το οποίο είχε προέλθει από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με το γενετικό υλικό του ίδιου δότη, έχασε τη ζωή του. Η οικογένεια είχε αποκτήσει τρία παιδιά από το συγκεκριμένο σπέρμα· το πρώτο κατέληξε το 2020, ενώ λίγο αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο και δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας.

Η τραγωδία αφορά οικογένεια που απέκτησε τρία παιδιά μέσω IVF από τον ίδιο δότη. Το πρώτο παιδί διαγνώστηκε με καρκίνο το 2020 και κατέληξε, ενώ στη συνέχεια νόσησε και το δεύτερο αδελφάκι. Τα περιστατικά αυτά παρακολουθούσε ο Καθηγητής Αιματολογίας – Ογκολογίας του Παίδων «Αγία Σοφία», Αντώνης Καττάμης, ο οποίος επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο γονίδιο μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου έως και στο 90%, χωρίς όμως να υπάρχει βεβαιότητα για το πότε – ή αν – θα εκδηλωθεί νόσος.

Παρά την ανησυχία, ειδικοί τονίζουν ότι η ύπαρξη της μετάλλαξης δεν οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε εκδήλωση καρκίνου. Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής Έλενα Φρυσίρα, πολλοί άνθρωποι φέρουν μεταλλάξεις χωρίς ποτέ να παρουσιάσουν συμπτώματα, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζουν περιβαλλοντικοί και άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής.

18 παιδιά στην Ελλάδα – 11 οικογένειες σε αναμονή και αβεβαιότητα

Η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ισμήνη Κριάρη, επιβεβαιώνει ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 18 παιδιά στη χώρα μας που γεννήθηκαν από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη. Η Αρχή δεν γνωρίζει ποια είναι τα παιδιά, καθώς το βάρος της ενημέρωσης έχει περάσει αποκλειστικά στα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που διαχειρίστηκαν τις διαδικασίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο δότης χρησιμοποιήθηκε επί 17 χρόνια σε κέντρα της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να έχουν γεννηθεί συνολικά πάνω από 200 παιδιά.

Η έρευνα για την πλήρη αποτύπωση των περιστατικών στη χώρα μας συνεχίζεται, καθώς δεν αποκλείεται ο αριθμός να αλλάξει εάν εντοπιστούν παλαιότερες εγκυμοσύνες που δεν δηλώθηκαν πίσω στις μονάδες.

Τι γνωρίζουμε πραγματικά για τον κίνδυνο;

Οι συζητήσεις για πιθανότητες νόσησης βασίζονται σε διεθνή δημοσιεύματα και σε βιβλιογραφικά δεδομένα, όχι σε ελληνική στατιστική παρακολούθηση. Η Εθνική Αρχή ΙΥΑ είναι ξεκάθαρη:
δεν υπάρχουν βεβαιότητες ούτε δείγματα παλαιότερων αντίστοιχων περιπτώσεων ώστε να εξαχθούν ακριβή ποσοστά για την κλινική εξέλιξη των παιδιών.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία μετά τα ευρήματα

Ο νόμος 5102/2024 εισήγαγε αυστηρότερο πλαίσιο:

  • επιβάλλει ανώτατο όριο 12 τέκνων ανά δότη,
  • απαιτεί εκτεταμένο γενετικό και ιατρικό έλεγχο (screening) πριν από οποιαδήποτε χρήση γενετικού υλικού,
  • ενισχύει την καταγραφή στο εθνικό μητρώο δοτών,
  • θέτει νέους κανόνες ασφαλείας στην IVF.

Παράλληλα, έχουν θεσπιστεί περιορισμοί στη χρήση σπέρματος και υποχρεωτικές διαδικασίες καταγραφής, ώστε ανάλογες περιπτώσεις να εντοπίζονται έγκαιρα.

