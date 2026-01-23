Συναγερμός για τη γρίπη: Δύο παιδιά στη ΜΕΘ, διασωληνωμένο 3χρονο – Αύξηση 30% στις παιδιατρικές νοσηλείες

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας λόγω της γρίπης, με δύο παιδιά ηλικίας 6 και 3 ετών να νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», ενώ το τρίχρονο αγόρι έχει διασωληνωθεί, σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως ανέφερε, τα περιστατικά γρίπης αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, επηρεάζοντας εκατοντάδες παιδιά και οδηγώντας σε βαριές νοσηλείες. Η πίεση είναι εμφανής και στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση εισαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, καθημερινά περισσότερα από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις προσέρχονται στις εφημερίες των παιδιατρικών νοσοκομείων, ενώ πάνω από 50 παιδιά εισάγονται για νοσηλεία. Η αύξηση των νοσηλειών ξεπερνά το 30%, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κάλεσε τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες επαφές, να τηρούν μέτρα προστασίας σε σχολεία και οικογενειακό περιβάλλον και να προχωρούν στον εμβολιασμό των παιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες των παιδιάτρων. Τόνισε επίσης ότι τα παιδιά με συμπτώματα πρέπει να εξετάζονται έγκαιρα από παιδίατρο και να παραμένουν στο σπίτι, μακριά από ευάλωτες ομάδες.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η γρίπη θα συνεχίσει να απασχολεί τη χώρα και τους επόμενους δύο μήνες, ενώ απευθύνουν έκκληση για υπεύθυνη στάση, αποφεύγοντας αυτοδιάγνωση και καθυστερήσεις στη ιατρική εκτίμηση.

