Συναγερμός στην Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας

27 Απρ. 2026 10:19
Pelop News

Επεισόδιο που έθεσε σε συναγερμό τις αρχές της Πολεμικής Αεροπορίας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου στην Κρήτη. Ελικόπτερο τύπου AB-205 αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση σε αγροτική περιοχή, ανάμεσα στους οικισμούς Μαθιάς και Αμαριανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί νωρίτερα από την αεροπορική βάση στο Καστέλι, στο πλαίσιο προγραμματισμένης πτήσης συντήρησης και εκπαίδευσης πληρωμάτων. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο κυβερνήτης διαπίστωσε μηχανική βλάβη και, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, προχώρησε σε άμεση προσγείωση στο έδαφος.

 Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Αυτή την ώρα, τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας και αρμόδιοι αξιωματικοί μεταβαίνουν στο σημείο προκειμένου να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της βλάβης. Από την αυτοψία θα εξαρτηθεί εάν η αποκατάσταση του προβλήματος θα γίνει επί τόπου, ώστε το ελικόπτερο να απογειωθεί ξανά, ή αν θα απαιτηθεί η μεταφορά του με ειδικά μέσα σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις συντήρησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ