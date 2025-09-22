Συναγερμός στην Πάτρα: Εξαφανίστηκε 14χρονη μαθήτρια στην Αρόη

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Πάτρας μετά την εξαφάνιση μιας 14χρονης μαθήτριας γυμνασίου από την περιοχή της Αρόης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κορίτσι φέρεται να αγνοείται τις τελευταίες ώρες, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στους γύρω χώρους του σχολείου όπου φοιτά η ανήλικη.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια για τον εντοπισμό της.

