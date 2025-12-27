Συναγερμός στην Πολωνία μετά ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία: Έκλεισαν αεροδρόμια, απογειώθηκαν μαχητικά

Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκε η Πολωνία τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων και κινητοποίηση της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

27 Δεκ. 2025 9:24
Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27 Δεκεμβρίου) στη νοτιοανατολική Πολωνία, όταν οι πολωνικές Αρχές προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο δύο αεροδρομίων και στην απογείωση μαχητικών αεροσκαφών, ως προληπτικό μέτρο μετά από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πολωνικής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας, τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν έκλεισαν προσωρινά, μετά την απογείωση αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων ασφαλείας, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εξελίσσονταν σε περιοχές σχετικά κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Απογείωση μαχητικών και ετοιμότητα αντιαεροπορικών συστημάτων

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X ότι απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, ως απάντηση σε ενδεχόμενο κίνδυνο ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο ουκρανικό έδαφος.

«Λόγω της δραστηριότητας ρωσικών αεροπορικών δυνάμεων μακρού βεληνεκούς που πλήττουν το ουκρανικό έδαφος, η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, πολωνικά αντιαεροπορικά συστήματα και επίγεια ραντάρ τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια του εναέριου χώρου

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι ενέργειες αυτές έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας του πολωνικού εναέριου χώρου, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ζώνες αυξημένου κινδύνου.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων υπογραμμίζει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τις δυνάμεις της να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για άμεση αντίδραση, εφόσον απαιτηθεί.

