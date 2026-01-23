Συναγερμός στο Ηράκλειο: Αγνοείται 17χρονη από δομή ανηλίκων – Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς από το μεσημέρι της Πέμπτης αγνοείται μια 17χρονη που διέμενε σε δομή ανηλίκων στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεύθυνη της δομής δήλωσε την εξαφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, αφού προηγουμένως έγιναν ανεπιτυχείς προσπάθειες εντοπισμού της για αρκετές ώρες.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μετακίνησής της στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και συλλέγοντας πληροφορίες για τις τελευταίες κινήσεις της.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό της 17χρονης αξιολογείται.

