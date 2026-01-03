Συναγερμός στο Ρίο για τον εντοπισμό νεκρού ατόμου σε κατοικία

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Ρίου, έπειτα από ειδοποίηση προς την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό νεκρού ατόμου στο εσωτερικό κατοικίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία και να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε το άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Παράλληλα, στο σημείο έχει κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της αρχικής έρευνας και τις επίσημες ανακοινώσεις.

