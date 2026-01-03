Συναγερμός στο Ρίο για τον εντοπισμό νεκρού ατόμου σε κατοικία

Στο σημείο δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών

Αστυνομία
03 Ιαν. 2026 10:38
Pelop News

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Ρίου, έπειτα από ειδοποίηση προς την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό νεκρού ατόμου στο εσωτερικό κατοικίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία και να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε το άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Παράλληλα, στο σημείο έχει κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της αρχικής έρευνας και τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:39 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος που άλλαξε την ηλικία στην ταυτότητά του και αγόρασε αλκοόλ
14:24 Βρέθηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν είναι ο διοικητής της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια
14:10 Κινητοποίηση στην Πάτρα από ΚΚΕ και ΚΝΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
13:55 Δυτική Αχαΐα: Δύο συλλήψεις κλεφτών γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων ΦΩΤΟ
13:41 Κώστας Τσιάρας: Νέο κάλεσμα για διάλογο στους αγρότες
13:27 Υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας: Θα αντισταθούμε στα ξένα στρατεύματα
13:15 Ολυμπιακός: Τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ για την 11άδα του τελικού με τον ΟΦΗ
13:02 Δραση στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, το πανόραμα των αγώνων
12:49 Γιατί ξυπνάμε στις 3 τα ξημερώματα; Η επιστήμη εξηγεί τον «χαμένο» δεύτερο ύπνο
12:38 Ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης έγινε 16 και τον προσπέρασε στο ύψος
12:28 National League 1: Εύκολο έργο ο Απόλλων, ανακατατάξεις με Ν. Κηφισιά
12:20 Μισθωτοί: Ποιες αλλαγές φέρουν οι κλαδικές συμβάσεις 2026 – Αυξήσεις έως 30 %
12:07 Ο ήρωας του Κραν Μοντανά: Ο πατέρας που έσωσε δέκα νέους από τις φλόγες
11:59 Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν
11:48 Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας
11:37 myProperty: Τι αλλάζει στα συμβόλαια ακινήτων από 5/1, πώς γίνεται η νέα ψηφιακή διαδικασία
11:29 Μέμος Μπεγνής: Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια
11:20 Παιχνίδι τετράδας για τον Προμηθέα κόντρα στην ΑΕΚ
11:11 Με εμπόδια τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες
11:02 Χανιά: Εδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και τον τραυμάτισε κατά λάθος στο χέρι και στο πόδι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ