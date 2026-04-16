Συναγερμός στον Πάρνωνα: Εντοπίστηκαν 95 φόλες σε περιοχή Natura 2000

Σε μια εκτεταμένη επιχείρηση στον Πάρνωνα, οι Αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό 95 δηλητηριασμένων δολωμάτων, σε μια περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και φιλοξενεί σημαντικά είδη άγριας πανίδας. Στην ίδια δράση εντοπίστηκε και ένας νεκρός σκύλος, στοιχείο που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του κινδύνου που είχε ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης και της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η πρώτη ανησυχητική εικόνα προέκυψε κατά τη διάρκεια προληπτικής έρευνας της ΕΜΑΔΔ του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης, από θηροφύλακα της Γ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, και ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στη συνέχεια ενημερώθηκαν η αρμόδια ΕΜΑΔΔ του ΟΦΥΠΕΚΑ και το Δασαρχείο Σπάρτης, ενώ οργανώθηκε συντονισμένη δράση τις επόμενες ημέρες. Κατά τη διάρκειά της, οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης Ζωή και Brendy εντόπισαν συνολικά 95 φόλες, διάσπαρτες σε εκτεταμένη ζώνη μήκους σχεδόν 20 χιλιομέτρων. Το μέγεθος της επιχείρησης δείχνει ότι δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια πολύ σοβαρή και οργανωμένη απειλή για το οικοσύστημα της περιοχής.

Καθοριστικός ο ρόλος των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων

Όπως επισημαίνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, τα δηλητηριασμένα δολώματα ήταν πολύ μικρού μεγέθους και, σε συνδυασμό με το δύσκολο ανάγλυφο του Πάρνωνα, θα ήταν πρακτικά αδύνατο να εντοπιστούν με γυμνό μάτι. Αυτό είναι και το στοιχείο που αναδεικνύει πόσο κρίσιμο εργαλείο έχουν γίνει οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι για την πρόληψη οικολογικών καταστροφών τέτοιου τύπου.

Η έγκαιρη κινητοποίηση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η παρουσία τόσων πολλών δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελούσε άμεση απειλή όχι μόνο για προστατευόμενα είδη της άγριας πανίδας, αλλά και για ποιμενικούς, κυνηγετικούς και οικόσιτους σκύλους. Το γεγονός ότι ήδη βρέθηκε ένας νεκρός σκύλος δίνει ακόμη πιο βαριά διάσταση στην υπόθεση.

Νέο επεισόδιο σε μια ανησυχητική αλυσίδα περιστατικών

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ συνδέει το περιστατικό στον Πάρνωνα με μια ευρύτερη και ανησυχητική αλληλουχία ανάλογων γεγονότων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Μόλις τις προηγούμενες εβδομάδες, οι ίδιες ειδικές μονάδες είχαν συμβάλει στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας δηλητηριασμένων δολωμάτων στη Βόρεια Πίνδο, αλλά και στη διερεύνηση του σοβαρού περιστατικού δηλητηρίασης Μαυρόγυπων στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.

Αυτό δείχνει ότι η παράνομη χρήση δηλητηρίων παραμένει μια διαδεδομένη και εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική, με άμεσες συνέπειες για τη βιοποικιλότητα και τη δημόσια ασφάλεια. Η περιοχή Natura 2000, όπως υπενθυμίζει και το υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει ακριβώς ως αποστολή τη διατήρηση πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων, γεγονός που καθιστά τέτοια περιστατικά ακόμη πιο σοβαρά.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ δηλώνει ότι συνεχίζει, σε συνεργασία με Δασαρχεία, κυνηγετικούς συλλόγους και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, να επενδύει στην πρόληψη και στην έγκαιρη ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων, χρησιμοποιώντας τις ειδικές μονάδες και τους εκπαιδευμένους σκύλους τους ως βασικό εργαλείο προστασίας. Στον Πάρνωνα, αυτή η άμεση αντίδραση φαίνεται πως απέτρεψε ένα πολύ ευρύτερο οικολογικό πλήγμα.

