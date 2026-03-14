Συναγερμός στον Πύργο: Μεγάλη φωτιά στον Ελαιώνα, μάχη με δύο μέτωπα

Μεγάλη κινητοποίηση έχει προκαλέσει η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ελαιώνα, στον Πύργο, με το πύρινο μέτωπο να κατευθύνεται προς το Χειμαδιό και να εξελίσσεται σε δύο διαφορετικά σημεία. Η εικόνα της πυρκαγιάς έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, καθώς η έντασή της αυξήθηκε γρήγορα και η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίσσεται κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, μαζί με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και ένα αεροσκάφος, ενώ συνδρομή παρέχουν ακόμη υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Η επιχειρήση ενισχύθηκε από ένα εναέριο μέσο, προκειμένου να στηριχθεί η προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026

Το έργο της κατάσβεσης γίνεται ακόμη πιο δύσκολο εξαιτίας του δύσβατου της περιοχής αλλά και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο σημείο, παράγοντες που δυσχεραίνουν την πρόσβαση και αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης. Για τον λόγο αυτό έχουν ζητηθεί επιπλέον δυνάμεις, ώστε να ενισχυθεί η επιχείρηση και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ενεργά μέτωπα.

Πηγή: patrisnews.com

