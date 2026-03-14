Συναγερμός στον Πύργο: Μεγάλη φωτιά στον Ελαιώνα, μάχη με δύο μέτωπα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ελαιώνα Πύργου, με τις φλόγες να αναπτύσσονται σε δύο μέτωπα προς το Χειμαδιό. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα λόγω των δύσκολων συνθηκών.

14 Μαρ. 2026 16:00
Pelop News

Μεγάλη κινητοποίηση έχει προκαλέσει η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ελαιώνα, στον Πύργο, με το πύρινο μέτωπο να κατευθύνεται προς το Χειμαδιό και να εξελίσσεται σε δύο διαφορετικά σημεία. Η εικόνα της πυρκαγιάς έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, καθώς η έντασή της αυξήθηκε γρήγορα και η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίσσεται κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, μαζί με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και ένα αεροσκάφος, ενώ συνδρομή παρέχουν ακόμη υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Η επιχειρήση ενισχύθηκε από ένα εναέριο μέσο, προκειμένου να στηριχθεί η προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Το έργο της κατάσβεσης γίνεται ακόμη πιο δύσκολο εξαιτίας του δύσβατου της περιοχής αλλά και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο σημείο, παράγοντες που δυσχεραίνουν την πρόσβαση και αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης. Για τον λόγο αυτό έχουν ζητηθεί επιπλέον δυνάμεις, ώστε να ενισχυθεί η επιχείρηση και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ενεργά μέτωπα.

Πηγή: patrisnews.com

