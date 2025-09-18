Συναγερμός στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας: Μεγάλη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση

Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Πέμπτης (18/09), μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 42 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, ώστε να αποτραπεί τυχόν επέκταση της φωτιάς.

