Συνάντηση Χ. Μπονάνου με τους εκπροσώπους Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης καταστημάτων κράτησης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης, παρουσίασαν στον κ. Μπονάνο θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και διεξαγωγής του έργου τους, αλλά και προτάσεις για στενότερη συνεργασία των Σωματείων τους με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνάντηση Χ. Μπονάνου με τους εκπροσώπους Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης καταστημάτων κράτησης
01 Οκτ. 2025 16:44
Pelop News

Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης, Γεώργιο Μαλανδράκη και τον Πρόεδρο της Ένωσης Εξωτερικής Φρούρησης Κλειστού Καταστήματος Κράτησης Πατρών, Γεώργιο Γιαννόπουλο, είχε σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στο Γραφείο του ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης, παρουσίασαν στον κ. Μπονάνο θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και διεξαγωγής του έργου τους, αλλά και προτάσεις για στενότερη συνεργασία των Σωματείων τους με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, αλλά και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Ο κ. Μπονάνος άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τα ζητήματα που τέθηκαν και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και αφού εξήρε το έργο που επιτελούν οι Εξωτερικοί Φρουροί και επεσήμανε τη συμβολή τους στην ασφάλεια των πολιτών, δεσμεύτηκε να εξαντληθεί εκ μέρους της Περιφέρειας κάθε δυνατότητα, βάσει των αρμοδιοτήτων της.

Αναγνωρίζοντας δε τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, παρέδωσε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στον κ. Γιαννόπουλο έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED) και το ειδικό κυτίο τοποθέτησής του, εξοπλισμό δηλαδή, που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επιβίωση ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε κατάσταση Καρδιακής Ανακοπής.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εφαρμόζει πρόγραμμα προμήθειας απινιδωτών, τους οποίους παραδίδει σε υπηρεσίες, φορείς και εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής ευθύνης της, προκειμένου να εμπλουτίσουν τον εξοπλισμό τους αυξάνοντας τις δυνατότητές τους ή να τοποθετηθούν σε σημεία δημόσιας πρόσβασης για να χρησιμοποιούνται άμεσα σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:53 Τραγωδία στην Αιθιοπία-κατάρρευση σκαλωσιάς σε εκκλησία: 36 νεκροί και 200 τραυματίες
17:46 «Από μικρό παιδί ψάχνει για λίρες», ποινική δίωξη στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στη Λάρισα
17:37 Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και έκλεβε τον κοσμάκι! Λεία πάνω από 150.000 ευρώ
17:28 Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2! Οι μικροί δείχνουν τον δρόμο στους μεγάλους
17:19 Κικίλιας: «Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ σε ναυτιλία και ενέργεια»
17:17 Ένοχη η 62ρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της, ποια είναι η ποινή της
17:15 Εγραψε ξανά ιστορία ο Σκούρτης, «χάλκινος» στο Παγκόσμιο
17:06 Εθελοντής στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος» ο πρόεδρος του ΣΔΥΠ Γιώργος Γραμμένος
17:02 Πάτρα: Η δημοτική Αρχή στις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις
17:00 Πάτρα: «Πονοκέφαλος» με σχολικούς τροχονόμους – Η αλλαγή του νόμου εγείρει ζήτημα ασφάλειας
16:52 Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγο μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
16:44 Συνάντηση Χ. Μπονάνου με τους εκπροσώπους Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης καταστημάτων κράτησης
16:36 Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
16:29 Παρέμβαση της Σίας Αναγνωστοπούλου στη Βουλή για τα εκπαιδευτικά κενά στην Αχαΐα
16:28 «Λίφτινγκ» στο Ενωσιακό γήπεδο Αγυιάς
16:21 Τα ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια του στολίσκου προς τη Γάζας
16:14 Έρχεται μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου
16:06 Ένωση Περιφερειών: «Καμία εμπλοκή των Περιφερειών με τις αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ»
15:59 Εξελίξεις σε ειδικό Νηπιαγωγείο της Πάτρας: Διενεργήθηκαν ΕΔΕ, μετακινήθηκε η εκπαιδευτικός
15:51 Welcome to Up 2025: Ταξιδεύοντας και ερευνώντας τα Ελληνικά νησιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ