Συνάντηση Δένδια – Γκίλφοϊλ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα υποδεχθεί την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα για διμερείς συζητήσεις
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 14:30, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας και την ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας στην περιοχή.
