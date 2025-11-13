Συνάντηση Δένδια – Γκίλφοϊλ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 14:30, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας και την ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας στην περιοχή.

