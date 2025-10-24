Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ

Με τον γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Χαλέντ, συναντήθηκε στην Αθήνα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ
24 Οκτ. 2025 11:03
Pelop News

Στην Αθήνα συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεε τον γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Χαλέντ.

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε στο Facebook ο Χαλέντ Χαφτάρ φαίνεται να χαμογελάει καθώς συνομιλεί με τον Νίκο Δένδια.

Να σημειωθεί ότι ο Χαλέντ Χαφτάρ είναι αρχηγός του Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού της ανατολικής Λιβύης.
