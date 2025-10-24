Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ
Με τον γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Χαλέντ, συναντήθηκε στην Αθήνα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Σε φωτογραφία που δημοσίευσε στο Facebook ο Χαλέντ Χαφτάρ φαίνεται να χαμογελάει καθώς συνομιλεί με τον Νίκο Δένδια.
Να σημειωθεί ότι ο Χαλέντ Χαφτάρ είναι αρχηγός του Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού της ανατολικής Λιβύης.
