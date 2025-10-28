Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη Θεσσαλονίκη: Ελληνοκυπριακή συνεργασία και κοινά σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της Ε.Ε.

Ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, σε μια συνάντηση που επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Δένδια στο κοινωνικό δίκτυο Χ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μας», με κύριο αντικείμενο την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν επίσης για την προοπτική κοινής συμμετοχής Ελλάδας και Κύπρου σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενισχύει την έρευνα, την καινοτομία και την αμυντική τεχνολογία.

Η συνάντηση εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια των δύο χωρών να ενισχύσουν την αμυντική τους σύμπραξη και να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία για την ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών δομών ασφάλειας.

