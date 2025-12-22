Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Παπασταύρου: Ενέργεια, LNG και γεωπολιτική σύμπλευση Ελλάδας–ΗΠΑ στο επίκεντρο

Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική και τη στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέδειξε η συνάντηση της Αμερικανίδας πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σε θερμό κλίμα και με σαφή αναφορά στις εξελίξεις του 2026.

Συνάντηση Γκίλφοϊλ - Παπασταύρου: Ενέργεια, LNG και γεωπολιτική σύμπλευση Ελλάδας–ΗΠΑ στο επίκεντρο
22 Δεκ. 2025 14:22
Pelop News

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, οι δύο αξιωματούχοι άκουσαν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τις μαθήτριες και τους μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Κορωπίου, σε μια συμβολική στιγμή με έντονο κοινωνικό και εορταστικό χαρακτήρα.

Παπασταύρου: «Κοινός βηματισμός με τις ΗΠΑ στην ενέργεια»

Σε δηλώσεις του, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι το 2025 αποτέλεσε έτος καμπής για την Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα, με συμφωνίες που –όπως είπε– αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη θέση της χώρας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια στην Ελλάδα, από εταιρείες όπως η ExxonMobil, καθώς και στη συνολική ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων, στη λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου και στις ενεργειακές συμφωνίες που, όπως σημείωσε, αποτελούν καρπό του κοινού βηματισμού Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο υπουργός επεσήμανε ακόμη τη σημασία της Πρωτοβουλίας 3+1 και συνέδεσε τις εξελίξεις με την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι η περιφερειακή συνεργασία σε άμυνα και ενέργεια ενισχύεται περαιτέρω.

Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα πύλη ασφαλών ενεργειακών διαδρομών προς την Ευρώπη»

Από την πλευρά της, η κ. Γκίλφοϊλ ανέδειξε την ενέργεια ως πυρήνα της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ–Ελλάδας, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί μόνο μοχλό ανάπτυξης αλλά και βασικό παράγοντα εθνικής ασφάλειας.

Η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε στο συνέδριο P-TECH και στις πρωτοβουλίες για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία, ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα περιφερειακό και παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της ενέργειας.

Όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να στηρίξουν ενεργά τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης για διαφοροποιημένες και ασφαλείς ενεργειακές διαδρομές προς την Ευρώπη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το 2026 θα σηματοδοτήσει νέα ορόσημα στη διμερή συνεργασία.

