Συνάντηση με τον Κ. Κυρανάκη για τον Οδοντωτό - Φαρμάκης: «Κομβικής σημασίας ο εκσυγχρονισμός»
17 Δεκ. 2025 18:18
Pelop News

Την ανάγκη άμεσου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ώστε το ιστορικό τρένο να συνεχίσει απρόσκοπτα τη μακρά και εμβληματική πορεία του, ανέδειξε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Όπως σημείωσε, ο Οδοντωτός αποτελεί ζήτημα κομβικής προτεραιότητας όχι μόνο για την Αχαΐα, αλλά για το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας, καθώς συνδέεται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη, την πολιτιστική κληρονομιά και την προβολή της περιοχής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο περιφερειάρχης ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργείου, προκειμένου να δρομολογηθούν όλα τα αναγκαία έργα συντήρησης και θωράκισης της σιδηροδρομικής γραμμής και των συνοδών υποδομών. Παράλληλα, έθεσε με έμφαση την ανάγκη πλήρους δέσμευσης της εταιρείας που εκτελεί το μεταφορικό έργο, τόσο για την πύκνωση των δρομολογίων όσο και για την ουσιαστική ανάδειξη της ιστορικής γραμμής.

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι ο Οδοντωτός διασχίζει μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Ευρώπης και μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, εφόσον υποστηριχθεί με σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές.

Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία του για θετικές εξελίξεις στο προσεχές διάστημα, επισημαίνοντας ότι η κατανόηση και η διάθεση συνεργασίας που επέδειξε ο αναπληρωτής υπουργός δημιουργούν προσδοκίες πως σύντομα θα υπάρξουν καλά νέα για το μέλλον του Οδοντωτού.

