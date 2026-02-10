Συνάντηση Μητσοτακη-Ερντογάν: Ποιοι υπουργοί συμμετέχουν στο ταξιδι στην Άγκυρα

Στην Άγκυρα με πολυμελή κυβερνητική αποστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

10 Φεβ. 2026 9:45
Pelop News

Με τη συμμετοχή οκτώ υπουργών πραγματοποιείται το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Στην ελληνική αποστολή θα συμμετέχουν οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης (Οικονομικών), Γιώργος Γεραπετρίτης (Εξωτερικών), Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (Προστασίας του Πολίτη), Θάνος Πλεύρης (Μετανάστευσης και Ασύλου), Τάκης Θεοδωρικάκος (Ανάπτυξης), Γιάννης Κεφαλογιάννης (Πολιτικής Προστασίας), Χρίστος Δήμας (Υποδομών και Μεταφορών) και Λίνα Μενδώνη (Πολιτισμού).

Από το υπουργείο Εξωτερικών θα βρεθεί επίσης στην Άγκυρα ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης, καθώς η υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δεν θα συμμετάσχει λόγω ασθένειας.

Στην αποστολή περιλαμβάνονται και συνεργάτες του πρωθυπουργού από το Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, θα ταξιδέψουν ο διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Μίλτων Νικολαΐδης, η Αριστοτελία Πελώνη, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου και η διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη.

