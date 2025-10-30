Συνάντηση Μητσοτάκη – Serafin στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η Συνοχή και η Άμυνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση, Piotr Serafin, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τον σχεδιασμό του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός επισήμανε τη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουν ισχυροί οι πυλώνες της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής χρηματοδότησης.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε, επίσης, την πρότασή του για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα χρηματοδοτεί εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στον Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας της ΕΕ 2030.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και συνεχάρη τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τις πρωτοβουλίες του σχετικά με την απλούστευση και διαφάνεια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, τονίζοντας πως «ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να πάψει να είναι ένα ακατανόητο “μαύρο κουτί” για τους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο Piotr Serafin τόνισε ότι η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό μετά το 2027 ανέρχεται σε σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και την ασφάλεια.

Όπως σημείωσε, η Κομισιόν προτείνει αύξηση πέντε φορές των δαπανών για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και τριπλασιασμό των κονδυλίων για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης — κάτι που θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δημιουργία του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας ύψους άνω των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα στηρίξει επενδύσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και την καινοτομία στην Ευρώπη.

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήρε την οικονομική πρόοδο της Ελλάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η χώρα αποτελεί απτή απόδειξη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να επαναφέρουν την ανάπτυξη και να εγγυηθούν ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες».

