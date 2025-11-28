Συνάντηση νέου Συλλόγου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Αχαΐας με τον Δήμαρχο Αιγίου

Στο πλαίσιο των επαφών τους με τους Δημάρχους της Αχαΐας, ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας πραγματοποίησε συνάντηση την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 με τον Δήμαρχο Αιγίου Παναγιώτη Ανδριόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Ελευθεριώτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία στην περιοχή. Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τα ζητήματα και δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν, στο μέτρο του δυνατού, σε λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τη Δημοτική Αρχή για τη συνεργασία και δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεσή της για κάθε μελλοντική πρωτοβουλία που θα ενισχύει την προσβασιμότητα και τη στήριξη των ατόμων με κινητική αναπηρία.

