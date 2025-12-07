Συνάντηση Πέτρου Ψωμά – Τάκη Παπαδόπουλου

 

Ενημέρωση αντιπροσωπείας του σπιράλ από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας για εθνικά και ευρωπαϊκά έργα και επενδυτικά σχέδια

 

07 Δεκ. 2025 14:31
Πληρέστατη ενημέρωση για τα προγράμματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορούν το τοπικό επιχειρείν και το οικοσύστημα καινοτομίας της Πάτρας παρείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος στον επικεφαλής του σπιράλ Πέτρο Ψωμά και ομάδα συνεργατών του, που τον επισκέφτηκαν στο γραφείο του.

Η ενημέρωση αφορούσε τόσο πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, όσο και εθνικά και ευρωπαϊκά έργα και επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται τοπικά και απευθύνονται στον δήμο αλλά και σε επιχειρηματίες, επιστήμονες, αυτό-απασχολούμενους, επενδυτές και εργαζόμενους.

Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν το DigiWest που αποτελεί Κόμβο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων, η Β’ φάση του Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, το RIS-3 – Μηχανισμός Διακυβέρνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που αφορά χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την έρευνα και την καινοτομία καθώς και τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος Πατρέων αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους και εθνικά προγράμματα.

Είναι ενδιαφέρον πως η απορροφητικότητα κονδυλίων από την πλευρά του δήμου έχει πράγματι βελτιωθεί, διαπιστώθηκε όμως πως οι ευκαιρίες χρηματοδότησης πέρα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του κράτους είναι στις μέρες μας πολλές και αφορούν πλήθος δράσεων και έργων.

Πολλοί δήμοι της Περιφέρειας που είναι καλά προετοιμασμένοι, ανοιχτοί στην εξ Ευρώπης υποστήριξη και με διάθεση συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, προωθούν έργα, υποδομές και υπηρεσίες που ωφελούν τους δημότες τους.

Η συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη έπεισε τους ανθρώπους του σπιράλ πως καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξαντλούνται τοπικά οι δυνατότητες:

• υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,

• ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων επιχειρηματιών και εργαζομένων,

• παροχής οριζόντιων υπηρεσιών και εξατομικευμένων συμβουλών,

• εκσυγχρονισμού της μικρής επιχειρηματικότητας και

• εκπόνησης μελετών και ερευνών που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις τάσεις της εθνικής και τοπικής οικονομίας.

Η αντιπροσωπεία της δημοτικής παράταξης επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το «Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας» που λειτουργεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ζήτησε μάλιστα να παρακολουθήσει μελλοντική του συνεδρίαση και να ενημερωθεί σχετικά με δράσεις, πρωτοβουλίες και προοπτικές.

Τον Πέτρο Ψωμά συνόδευαν ο δημοτικός σύμβουλος Θάνος Δούρος, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του σπιράλ, Άκια Σταμάτη και Θωμάς Σοφίας καθώς και οι συντονιστές των Ομάδων Εργασίας #Εσωτερικής_Επικοινωνίας και #Τεχνολογίας, Νίκος Κοτσώνης και Μάνος Συμιανάκης, αντίστοιχα.

 

