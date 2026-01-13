Το κείμενο της τροποποιημένης σύμβασης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και Hellenic Train που θα αρχίσει από σήμερα κιόλας να συζητείται στη Βουλή, είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό για τη συνεχιζόμενη απαξίωση του σιδηροδρόμου ως μέσου μεταφοράς στην περιοχή.

Η απουσία κάθε δέσμευσης για την επέκταση έως την Πάτρα έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες ότι, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις, το έργο παραμένει στον αέρα.

Σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα ετοιμάζεται να διεκδικήσει εκ νέου ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του CEF, η νέα σύμβαση λειτουργεί περισσότερο ως υπενθύμιση των εκκρεμοτήτων παρά ως εγγύηση για το μέλλον του πατραϊκού σιδηροδρόμου.