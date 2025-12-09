Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό: Εγκρίσεις εξοπλισμών και ενημέρωση για διεθνείς εξελίξεις

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με το βάρος να πέφτει τόσο στις διεθνείς εξελίξεις όσο και στον σχεδιασμό των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην παγκόσμια και περιφερειακή σκηνή.

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ παρουσιάστηκε το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE, όπως αυτό εντάσσεται στον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.

Τέλος, τα μέλη του Συμβουλίου ενημερώθηκαν για τις δράσεις και την πρόοδο σε θέματα καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και για τη δραστηριότητα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

