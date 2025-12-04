Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Πέμπτης 4/12/2025, για την προετοιμασία εν όψει χιονοπτώσεων και παγετού – Ενεργοποίηση Σχεδίου «Βορέας» – το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
04 Δεκ. 2025 16:49
Pelop News

Το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  συνεδρίασε το μεσημέρι της Πέμπτης 4/12/2025, για την προετοιμασία εν όψει χιονοπτώσεων και παγετού – Ενεργοποίηση Σχεδίου «Βορέας», υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Ταπεινού και παρουσία εκπροσώπων των τοπικών Αρχών και φορέων.

Στην εισήγησή του, ο κ. Ταπεινός ανέφερε πως ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας δεν έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα από χιονοπτώσεις και παγετό, ωστόσο, το τμήμα Πολιτικής Προστασίας, καθώς κι όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

Μεταξύ άλλων, ο αντιδήμαρχος εστίασε στη συνεργασία με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και των αρμόδιων Αρχών (Πυροσβεστική, ΕΛΑΣ., κ.α) για τη διαθεσιμότητα και κατανομή μηχανημάτων αποχιονισμού, αλλά και προμήθειας άλατος, για τον επιχειρησιακό συντονισμό και την πρόληψη, για τη μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (σχέδιο απομάκρυνσης, διάθεση αιθουσών και προσωρινή φιλοξενία), ενώ αναφέρθηκε και στις δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και στις προβλεπόμενες οδηγίες για μέτρα αυτοπροστασίας.

Όπως είπε, ο αντιδήμαρχος οι υπηρεσίες του Δήμου θα βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιπτώσεις έκτακτων δελτίων καιρού, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν μεταξύ άλλων, ο Διοικητής της ΠΥ ΒΙΠΕ Πατρών, Αντιπύραρχος, Κωνσταντίνος Μπαλντάς, ο Υποδιοικητής της ΠΥ Λεχαινών, Θεόδωρος Λάττας, εκπρόσωπος της ΒΙΠΕ, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων κ.ά.

