Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη – Στο τραπέζι εξοπλιστικά, μεταναστευτικό και γεωπολιτικές εξελίξεις

Με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές και τις κινήσεις ισχύος σε Αιγαίο και Έβρο, συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας στο Μέγαρο Μαξίμου.

17 Σεπ. 2025 11:25
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια περίοδο με αυξημένο γεωπολιτικό και εσωτερικό ενδιαφέρον.

Η ατζέντα της συνεδρίασης επικεντρώνεται σε τρία βασικά ζητήματα: τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, την αξιολόγηση της πίεσης που ασκούν οι μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών και την ανάλυση των εξελίξεων σε κρίσιμα διεθνή μέτωπα. Παράλληλα, γίνεται και αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου που ολοκληρώθηκε το τελευταίο εξάμηνο.

Το σκηνικό ενισχύεται από την αιφνιδιαστική ενεργοποίηση της ομάδας Δέλτα των Ενόπλων Δυνάμεων, με επίδειξη ισχύος από τα ξημερώματα σε Αιγαίο και Έβρο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Λίβυο ομόλογό του, η οποία είναι προγραμματισμένη για λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Η χρονική αυτή συγκυρία συνδέει άμεσα το μεταναστευτικό με τις εξελίξεις στη Λιβύη, καθιστώντας την ατζέντα της ημέρας ακόμα πιο κρίσιμη.
