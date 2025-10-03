Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα

Στην Ακράτα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη γυναίκα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας.

Σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 2/10/2025, παρέδωσε ένα όπλο, τύπου πιστόλι, με έναν γεμιστήρα και τρία φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.

