Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα
03 Οκτ. 2025 10:45
Pelop News

Στην Ακράτα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη γυναίκα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας.

Σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 2/10/2025, παρέδωσε ένα όπλο, τύπου πιστόλι, με έναν γεμιστήρα και τρία φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.
