Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα
Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 2/10/2025, παρέδωσε ένα όπλο, τύπου πιστόλι, με έναν γεμιστήρα και τρία φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.
