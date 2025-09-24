Συνελήφθη 14χρονος για παιδική πορνογραφία!

Δυστυχώς ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα (24/9/2025) το μεσημέρι σε δημοτικό σχολείο του Γαλατσίου, όπου 14χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος μπήκε στην τουαλέτα του δημοτικού σχολείου και έβγαλε φωτογραφίες έναν 9χρονο με το κινητό του, την ώρα που εκείνος έκανε την ανάγκη του.

Ο 14χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές κατέσχεσαν το κινητό του.

