Συνελήφθη 38χρονος για βιασμό 14χρονης στη Νέα Σμύρνη – Την προσέγγισε μέσω ανάρτησης για υιοθεσία γάτας

Στη σύλληψη ενός 38χρονου προχώρησαν την περασμένη Τρίτη, 10 Μαρτίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση βιασμού ανήλικης στη Νέα Σμύρνη. Ο άνδρας κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε την ανηλικότητα 14χρονης, την οποία φέρεται να προσέγγισε μέσα από μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, η πρώτη επαφή των δύο πλευρών έγινε τον Μάιο του 2025, όταν ο 38χρονος προσέγγισε την ανήλικη μέσω ανάρτησης που είχε δημοσιεύσει σχετικά με την υιοθεσία ενός ζώου συντροφιάς, και συγκεκριμένα ενός γατιού. Μέσα από αυτή την επικοινωνία, και αφού κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της με διάφορα προσχήματα, φέρεται στη συνέχεια να τη βίασε.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η οποία προχώρησε τελικά στη σύλληψη του 38χρονου στη Νέα Σμύρνη. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης ακολουθεί πλέον τη θεσμική της πορεία.

