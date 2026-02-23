Συνελήφθη 39χρονος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 21 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, αμέσως μετά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την καταστολή της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο της αποσκευής του, εντοπίστηκαν κρυμμένες 16 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK). Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, ο οποίος –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών στην Ελλάδα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών του, καθώς και την αποκάλυψη του ευρύτερου δικτύου διακίνησης

