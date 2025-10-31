Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ για χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο

Ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες τηλεοπτικούς σεφ των τελευταίων δεκαετιών συνελήφθη για μη απόδοση ΦΠΑ ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την εκτέλεση της ποινής του.

Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ για χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο
31 Οκτ. 2025 14:58
Pelop News

Ένας από τους πιο διάσημους τηλεοπτικούς σεφ της τελευταίας εικοσαετίας βρέθηκε στα χέρια των Αρχών. Ο 58χρονος, με μακρά πορεία στη μαγειρική και δεκάδες τηλεοπτικές εμφανίσεις, συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρόνια των μνημονίων ο γνωστός σεφ δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην καταδίκη του για φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας.

Παρότι για χρόνια κατάφερε να αποφύγει την εκτέλεση της ποινής, ο χρόνος πλέον έληξε. Η σύλληψή του έγινε έπειτα από ενεργό ένταλμα, το οποίο εκτελέστηκε χθες στην Αθήνα.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία για την εκτέλεση της ποινής του και κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση, εφόσον δεν γίνει αποδεκτή πρόταση εξαγοράς.

Η είδηση έχει προκαλέσει αίσθηση στον χώρο της εστίασης, καθώς πρόκειται για πρόσωπο με έντονη τηλεοπτική προβολή και διεθνείς διακρίσεις που, όπως φαίνεται, βρέθηκε στο επίκεντρο για λόγους πολύ διαφορετικούς από αυτούς που τον καθιέρωσαν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:50 «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη
17:39 Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
17:16 Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας
17:08 Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία
16:52 Η Ελλάς ανήκει εις τη Δύση, η Δύση, όμως, ανήκει στην Τουρκία
16:44 Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
16:35 Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
16:28 Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας
16:20 Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων
16:12 ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
16:04 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
15:56 Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
15:48 Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».
15:40 Η Ρωσία έχει αγοράσει χρυσό αξίας 142 δισ. και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
15:32 Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση
15:24 Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή
15:16 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
15:08 Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες» – Κοινό μήνυμα αντιπεριφερειαρχών για την ανάπτυξη
15:02 Φάμελλος: «Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας – Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ