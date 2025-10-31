Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ για χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο

Ένας από τους πιο διάσημους τηλεοπτικούς σεφ της τελευταίας εικοσαετίας βρέθηκε στα χέρια των Αρχών. Ο 58χρονος, με μακρά πορεία στη μαγειρική και δεκάδες τηλεοπτικές εμφανίσεις, συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρόνια των μνημονίων ο γνωστός σεφ δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην καταδίκη του για φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας.

Παρότι για χρόνια κατάφερε να αποφύγει την εκτέλεση της ποινής, ο χρόνος πλέον έληξε. Η σύλληψή του έγινε έπειτα από ενεργό ένταλμα, το οποίο εκτελέστηκε χθες στην Αθήνα.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία για την εκτέλεση της ποινής του και κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση, εφόσον δεν γίνει αποδεκτή πρόταση εξαγοράς.

Η είδηση έχει προκαλέσει αίσθηση στον χώρο της εστίασης, καθώς πρόκειται για πρόσωπο με έντονη τηλεοπτική προβολή και διεθνείς διακρίσεις που, όπως φαίνεται, βρέθηκε στο επίκεντρο για λόγους πολύ διαφορετικούς από αυτούς που τον καθιέρωσαν.

