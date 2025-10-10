Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος με το τσεκούρι, μόλις 24 ώρες μετά την αποφυλάκισή του

Δεν πρόλαβε να συμπληρώσει ούτε μία ημέρα εκτός φυλακής ο νεαρός αλλοδαπός που είχε συλληφθεί για απειλή εργαζομένου με τσεκούρι σε Μέσο Μαζικής Μεταφοράς. Ο άνδρας συνελήφθη εκ νέου στο μετρό της Δουκίσσης Πλακεντίας, προκαλώντας αναστάτωση και αντιστεκόμενος στις αστυνομικές δυνάμεις.

10 Οκτ. 2025 12:30
Pelop News

Μόλις ένα 24ωρο μετά την αποφυλάκισή του, ένας 19χρονος αλλοδαπός που είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για απειλή εργαζομένου σε Μέσο Μαζικής Μεταφοράς με τσεκούρι, συνελήφθη και πάλι, αυτή τη φορά στο μετρό της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο άνδρας εντοπίστηκε να προκαλεί αναστάτωση και να παρενοχλεί εργαζόμενους στον σταθμό. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί εκ νέου για απείθεια.

«Αφέθηκε ελεύθερος στις 8 του μηνός, όταν οδηγήθηκε εκ νέου για παρακώλυση συγκοινωνιών. Μετά την καταγγελία του εργαζόμενου του Μετρό χθες το βράδυ, ενημερωθήκαμε ότι συνελήφθη ξανά από αστυνομικούς, από κοινού με την Άμεση Δράση», ανέφερε η κ. Δημογλίδου στην εκπομπή Newsroom.

Όπως σημείωσε, οι αστυνομικοί της Ομάδας «Αριάδνη» ειδοποιήθηκαν από εργαζόμενους ότι ο άνδρας βρισκόταν και πάλι στον σταθμό, παρενοχλώντας προσωπικό και επιβάτες. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στα κρατητήρια, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου στον εισαγγελέα για το αδίκημα της απείθειας.

Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες απέλασής του από τη χώρα, καθώς πρόκειται για άτομο με επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά, που έχει προκαλέσει αλλεπάλληλα περιστατικά αναστάτωσης στους χώρους του μετρό.
