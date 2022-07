Συνέβη και αυτό! Οι Iron maiden και ελληνικά σίριαλ... ευθύνονται για τις φωτιές - Οι αναφορές Πατρινών στo διαδίκτυο ΦΩΤΟ

Οι φωτιές στην Αθήνα, σε συνδυασμό με την συναυλία των Iron Maiden και το γνωστό τραγούδι τους «666 the number of the beast – 666 ο αριθμός του Θηρίου», προκάλεσαν «πάρτι» στα social media και της Πάτρας.

Θύμιζε… συναυλία του black metal συγκροτήματος Rotting Christ αυτό που συνέβη χθες. Η συναυλία του, το όνομα του οποίου είναι «Χριστός που σαπίζει», είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην Πάτρα και η εμφάνιση είχε ακυρωθεί, για να γίνει μήνες αργότερα και αφού έδωσε άδεια ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης.

Χθες κυκλοφόρησε η αθηναϊκή εφημερίδα «Ελεύθερη Ωρα» με πρωτοσέλιδο, ότι στην συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ έγινε επίκληση του «θηρίου» μέσω του ως άνω τραγουδιού. Οπως έγραψε, «50.000 οπαδοί του συγκροτήματος τραγουδούσαν και έκαναν σατανιστικά σύμβολα» κι αυτό ήταν αρκετό για να γίνει viral στο διαδίκτυο.

Το σενάριο συνωμοσιολογίας συνοδεύεται μάλιστα και με «τρανταχτά επιχειρήματα», «ντοκουμέντα» και «εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ», καθώς, όπως ισχυρίζεται το έντυπο, το ίδιο είχε συμβεί και με την συναυλία που είχε κάνει το ίδιο συγκρότημα στη Μαλακάσα το 2018 και 3 ημέρες μετά ξέσπασε η φωτιά στο «Μάτι». Συνδέει δηλαδή τις συναυλίες… με τις φωτιές, χωρίς να υπολογίζει πως το 2007 με τους 65 νεκρούς στις μεγάλες φωτιές στην Ηλεία κ.λπ. δεν είχαν έρθει στην Ελλάδα οι Iron Maiden!

«Μας έκαψαν Σατανάδες» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος. «Επιασαν τόπο οι επικλήσεις των Iron Maiden στο θηρίο 666», γράφει και προσθέτει: «50.000 θεατές στο ΟΑΚΑ συμμετείχαν – άθελά τους ως επί το πλείστον – σε δαιμονική τελετή υπό τους ήχους του Μπαφομέτ και εν συνεχεία ξέσπασε η οργή του Θεού στην Αττική Γη». Η εφημερίδα καλεί μάλιστα τον Αρχιεπίσκοπο να κάνει λιτανεία για «να μας λυπηθεί η Παναγία μας».

ΟΙ «ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ» ΚΑΙ Η «ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ!!!

Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, Πατρινοί που ισχυρίζονταν, πως είναι Ορθόδοξοι και προστατεύουν την πίστη μας, συνέδεσαν και «σίριαλ» που προβάλλουν τα Ελληνικά κανάλια με τις φωτιές. Εγραφε μέλος Χριστιανικής Ομάδας: «Πέρσι, πρόπερσι, είχαμε τις “Αγριες Μέλισσες” και κάηκε το μεγαλύτερο πευκοδάσος των Βαλκανίων, που παρήγαγε ατόφιο άγριο μέλι: Η Βόρεια Εύβοια. Φέτος είχαμε την “Γη της Ελιάς”. Κάηκε ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος ελαιώνας βρώσιμης ελιάς των Βαλκανίων, στην περιοχή της Αμφισσας.

Μήπως οι σειρές ή ο τίτλος της σειράς είναι η προειδοποίηση, πλέον, τι θα κάψουν την επόμενη χρονιά; Ηρεμα ρωτάω…»,

Το τι έγινε με τα σχόλια, δεν περιγράφεται!