Σύνταγμα: Γιατί δεν μίλησε η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Οι αντικρουόμενες εκδοχές

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η μη πραγματοποίηση ομιλίας της Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τέμπη, που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Συντάγματος.

Παρά τη μαζική συμμετοχή πολιτών και συγγενών των θυμάτων, η μέχρι πρότινος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δεν ανέβηκε στο βήμα, παρότι –όπως έχει γίνει γνωστό– είχε προετοιμάσει ομιλία.

Η ίδια κατήγγειλε ότι δεν υπήρξε διάθεση από την Οργανωτική Επιτροπή να της δοθεί ο λόγος. Ωστόσο, διαφορετική εικόνα παρουσίασαν ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής, μιλώντας στο MEGA.

«Την παρακαλούσα να μιλήσει»

Ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε ότι η ίδια δεν επιθυμούσε τελικά να τοποθετηθεί: «Την παρακαλούσα να κάτσει να μιλήσει. Εκείνη ήθελε να φύγει. Της έλεγα “Μαρία, σε παρακαλώ, μην φύγεις, ήρθες που ήρθες, κάτσε να μιλήσεις”. Μου απάντησε “Δεν μπορώ άλλο, φεύγω”. Αυτό ήταν όλο», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Παπαγγελής περιέγραψε ότι πριν από την άφιξή της επικοινώνησε με τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής, κ. Ασλανίδη, ο οποίος –όπως είπε– του μετέφερε ότι δεν ήταν σαφές αν θα παρευρεθεί και ότι υπήρχαν αντιδράσεις για πιθανή ομιλία της, λόγω θεμάτων που έχει κατά καιρούς αναδείξει.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι της πρότεινε να τη καλέσει ο ίδιος στο βήμα μετά τη δική του ομιλία, ωστόσο όταν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, η κ. Καρυστιανού είχε ήδη αποχωρήσει.

Η έντονη συνομιλία

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε στιγμιότυπα έντονης συνομιλίας μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του Πάνου Ρούτσι, την ώρα που –κατά πληροφορίες– συζητούσαν το ενδεχόμενο να απευθύνει χαιρετισμό.

Η συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, περιλάμβανε ομιλίες εκπροσώπων σωματείων, εργατικών κέντρων και συγγενών, με τη συζήτηση γύρω από τη μη ομιλία της κ. Καρυστιανού να επισκιάζει σε μεγάλο βαθμό το κλείσιμο της εκδήλωσης.

