Συντάξεις: Πιο δαπανηρή η αγορά πλασματικών ετών

Την ώρα που όλο και περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι βγαίνουν στην σύνταξη ώστε να προλάβουν τις αλλαγές που έρχονται το 2027, ακριβότερο γίνεται χρόνο με τον χρόνο το κόστος για την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης. Από το 2020 ως σήμερα το ελάχιστο κόστος αναγνωριζόμενων χρόνων ασφάλισης έχει αυξηθεί κατά 54 ευρώ τον μήνα για τους μισθωτούς και κατά 20 ευρώ τον μήνα για τους αυτοαπασχολούμενους εξαιτίας των αυξήσεων του κατώτατου μισθού, και των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε έτος αναγνώρισης το ελάχιστο κόστος εξαγοράς από το 2020 ωε το 2026 έχει αυξηθεί κατά 648 ευρώ ετησίως για τους μισθωτούς και κατά 240 ευρώ ετησίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αυτόματη επιβάρυνση έχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς από το 2025 η αύξηση του κατώτατου μισθού περνάει αυτόματα και στις αποδοχές τους με αποτέλεσμα τα πλασματικά έτη ασφάλισης να γίνονται ακριβότερα κάθε χρόνο και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για παράδειγμα από τις αυξήσεις του 2025 και του 2026 η εξαγορά πλασματικού χρόνου για τους δημοσίους υπαλλήλους έχει αυξηθεί κατά 15 ευρώ τον μήνα.

Η επιβάρυνση αφορά τις νέες αιτήσεις που υποβάλλονται κάθε έτος σε δυο περιόδους, που είναι:

*Η 1η Ιανουαρίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που αυξάνονται οι εισφορές.

*Η 1η Απριλίου για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που είναι η ημερομηνία αύξηση του κατώτατου μισθού.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το κόστος για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου υπολογίζεται με την εκάστοτε μηνιαία εισφορά του κλάδου σύνταξης, που αυξάνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Για το 2026 η αύξηση είναι 2,5% και ο κάθε μήνας κοστίζει από 185,09 ευρώ για τους 8 στους 10 επαγγελματίες που είναι στην πρώτη κατηγορία έως 597,06 ευρώ για 2 στους 10 επαγγελματίες που επιλέγουν τις υψηλότερες κατηγορίες.

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η βάση υπολογισμού του ελάχιστου κόστους για την εξαγορά πλασματικού χρόνου είναι η συνολική εισφορά σύνταξης εργαζόμενου και εργοδότη, 20% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού. Από την 1η Απριλίου που ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 930 ευρώ το ελάχιστο κόστος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ανέρχεται στα 184 ευρώ τον μήνα. Το ελάχιστο κόστος αφορά όσους αμείβονται λόγω μειωμένων ωραρίων με μισθούς χαμηλότερους από τον κατώτατο μισθό, ενώ οι περισσότεροι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πληρώνουν περισσότερα για αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου διότι έχουν υψηλότερες αποδοχές.

Μισθωτός με αποδοχές στο ύψος του κατώτατου μισθού που έκανε αίτηση το 2020 για αναγνώριση 3 ετών με τον τότε κατώτατο στα 650 ευρώ, θα έπρεπε να καταβάλλει 130 ευρώ τον μήνα και 4.680 ευρώ για τα 3 έτη που αναγνώρισε. Με τον σημερινό κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ η εξαγορά 3 πλασματικών ετών κοστίζει 184 ευρώ ο μήνας, και 6.624 ευρώ στο σύνολο. έτη Μισθωτός με αποδοχές κατώτατου μισθού σήμερα (920 ευρώ).

Αντίστοιχα ένας ελεύθερος επαγγελματίας στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία που έκανε αίτηση για εξαγορά τριών πλασματικών ετών το 2020, κατέβαλε 155 ευρώ τον μήνα και 5.580 ευρώ συνολικά, και αν κάμνει αίτηση σήμερα για εξαγορά τριών ετών θα πληρώσει 185,09 ευρώ τον μήνα και 6.663 ευρώ συνολικά.

Τα οφέλη

Τα οφέλη από την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης είναι συνοπτικά τα εξής:

1.Aυξάνεται η ανταποδοτική σύνταξη από το μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης που δίνουν τα επιπλέον (πλασματικά) έτη ασφάλισης. Για παράδειγμα με 37 έτη ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωση είναι 42,36% ενώ με εξαγορά τριών ετών συμπληρώνονται 40 έτη και το ποσοστό ανεβαίνει στο 50%.

2.Εξασφαλίζεται το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη με 40ετία αντί για μειωμένη σύνταξη που προβλέπεται για όσους έχουν λιγότερα έτη ασφάλισης πράγμα που σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους για να πάρουν πλήρη αντί μειωμένη σύνταξη, εξουδετερώνουν και την μείωση 30% που επιβάλλεται στην εθνική σύνταξη. Για παράδειγμα λαμβάνουν το πλήρες ποσό που είναι 446,87 ευρώ ενώ με τη μειωμένη σύνταξη η εθνική διαμορφώνεται στα 313 ευρώ.

3.Η απόσβεση του κόστους εξαγοράς με την αύξηση της σύνταξης γίνεται μέσα σε 4 ως 6 χρόνια για όσους βγαίνουν με πλήρη αντί μειωμένη σύνταξη.

Αν η εξαγορά εξοφληθεί εφάπαξ δίδεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος αναγνώρισης. Για παράδειγμα με αναγνώριση 3 ετών η έκπτωση στην εφάπαξ εξαγορά είναι 6%, ενώ για αναγνώριση2,6 ετών ή έκπτωση είναι 4%.

Οι περισσότεροι από όσους αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους ζητούν ως 3 έτη και πληρώνουν την εξαγορά με παρακράτηση του 25% της σύνταξης.

Πηγή: Capital

