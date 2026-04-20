Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση μετά το ράλι, βαρίδι η κρίση στη Μέση Ανατολή

Η επιστροφή της γεωπολιτικής έντασης και το νέο άλμα στις τιμές της ενέργειας έβαλαν τέλος στο θετικό σερί της Αθήνας, επαναφέροντας επιφυλακτικότητα και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

20 Απρ. 2026 11:53
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε από το κλίμα ευφορίας της Παρασκευής σε απότομη διόρθωση τη Δευτέρα, καθώς η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή άλλαξε αιφνιδιαστικά το σκηνικό για τις αγορές. Ο Γενικός Δείκτης είχε φτάσει στις 2.300 μονάδες, επίπεδο που αντιστοιχούσε σε υψηλό περίπου δύο μηνών, όμως η επανεμφάνιση του γεωπολιτικού κινδύνου έφερε γρήγορα πίσω την επιφυλακτικότητα.

Στη σημερινή συνεδρίαση, ο δείκτης υποχωρούσε κατά περίπου 1,7%, στις 2.270 μονάδες, με το εύρος διακύμανσης να κινείται κοντά στις 21 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην ελληνική αγορά. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια κλασική αντίδραση risk-off, με τους επενδυτές να κάνουν βήμα πίσω μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την εκεχειρία και την ένταση στον Περσικό Κόλπο.

Η αφορμή για την αλλαγή κλίματος ήρθε από το Σαββατοκύριακο, όταν οι ελπίδες για αποκλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν άρχισαν να ξεθωριάζουν. Το Reuters μετέδωσε ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς η αγορά επανεκτίμησε το ρίσκο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να χάνει περίπου 0,8% και τις βασικές αγορές της Ευρώπης να κινούνται επίσης πτωτικά.

Σε πτωτική τροχιά ο χρυσός με φόντο την ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Το πετρέλαιο ξαναγίνεται καταλύτης

Ο βασικός λόγος που η κρίση πιέζει τόσο έντονα και την Αθήνα είναι η άμεση επίδρασή της στην ενέργεια. Το Reuters ανέφερε ότι οι τιμές του Brent εκτινάχθηκαν πάνω από 6% στην αρχή της εβδομάδας, καθώς οι αγορές φοβήθηκαν εκ νέου ότι η εκεχειρία μπορεί να καταρρεύσει και ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει προβληματική. Σε ορισμένες αποτιμήσεις της αγοράς, το Brent έφτασε κοντά στα 95-97 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο επαναφέρει αυτόματα την ανησυχία για πληθωριστικές πιέσεις, υψηλότερο κόστος παραγωγής και πιο προσεκτική στάση από τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό εξηγεί γιατί η αντίδραση δεν περιορίζεται στις αγορές ενέργειας, αλλά περνά γρήγορα και στα χρηματιστήρια, ειδικά σε αγορές όπως η Αθήνα που είναι πιο ευαίσθητες σε απότομες μεταβολές του κλίματος.

Πετρέλαιο σε «απογείωση»: Άνοδος άνω του 7% λόγω νέας κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Η αγορά κάνει ένα βήμα πίσω

Με αυτά τα δεδομένα, η σημερινή πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μοιάζει περισσότερο με κίνηση επανατιμολόγησης του κινδύνου παρά με αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης. Μετά την ισχυρή ανάκαμψη των προηγούμενων ημερών, η αγορά βρέθηκε σε θέση να απορροφήσει πιο εύκολα ρευστοποιήσεις κερδών, ειδικά καθώς οι επενδυτές μπαίνουν σε μια κρίσιμη εβδομάδα, με ορόσημο την Τρίτη, όταν λήγει η εύθραυστη εκεχειρία που παρακολουθούν όλοι οι διεθνείς παίκτες.

Το ευρύτερο διεθνές κλίμα δεν βοηθά. Σύμφωνα με το Reuters, οι ευρωπαϊκές μετοχές πιέστηκαν τη Δευτέρα, ενώ οι ενεργειακές μετοχές ήταν από τις λίγες που άντεξαν λόγω της ανόδου του πετρελαίου. Αντίθετα, κλάδοι πιο ευαίσθητοι στην ανάπτυξη και στο κόστος χρήματος δέχθηκαν πιέσεις, κάτι που συνήθως επηρεάζει και τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις μικρότερες αγορές.

Μέση Ανατολή: 50 δισ. δολάρια απώλειες πετρελαίου σε 50 ημέρες πολέμου

Η μετάβαση σε Euronext Athens

Στο ταμπλό περνά παράλληλα και η αλλαγή που συνδέεται με τη νέα εταιρική ταυτότητα της αγοράς ως Euronext Athens. Στις επίσημες εταιρικές δημοσιεύσεις της ΕΧΑΕ αναφέρεται ότι από τις 25 Φεβρουαρίου 2026 έχει συσταθεί η εταιρεία Euronext Athens Single-Member S.A. με τον διακριτικό τίτλο Euronext Athens, στο πλαίσιο της νέας δομής της αγοράς.

Η συγκυρία, πάντως, δεν επιτρέπει στην αγορά να σταθεί σε συμβολισμούς. Το βάρος πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο αν η νέα αυτή φάση έντασης θα οδηγήσει σε παρατεταμένο κύμα αποστροφής ρίσκου ή αν θα αποδειχθεί μια βραχυπρόθεσμη αναταραχή που θα δώσει εκ νέου χώρο για ανοδική αντίδραση.

Το άμεσο συμπέρασμα είναι ότι η Αθήνα περνά ξανά σε ζώνη υψηλής μεταβλητότητας. Όσο η κατάσταση γύρω από το Ορμούζ παραμένει ασταθής και όσο το πετρέλαιο κινείται ανοδικά, οι επενδυτές δύσκολα θα επιστρέψουν σε καθαρά επιθετικές τοποθετήσεις. Το αν η σημερινή «προσγείωση» θα έχει συνέχεια ή θα απορροφηθεί γρήγορα θα κριθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις εξελίξεις των επόμενων 24-48 ωρών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:35 Χανιά: Άγρια επίθεση σε οδηγό ηλεκτρικού λεωφορείου στο αμαξοστάσιο – Κουκουλοφόρος τον έστειλε στο νοσοκομείο
13:25 Χαϊδάρι: Σοκ στο 7ο Γυμνάσιο μετά την πτώση 13χρονης από μπαλκόνι – Διασωληνωμένη στο «Αττικόν»
13:20 Λίβανος: Το Ισραήλ ζήτησε «συγγνώμη» για τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού
13:16 Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, όχι κομματική πειθαρχία στις άρσεις ασυλίας – Τι είπε για Λαζαρίδη και Μετρό Θεσσαλονίκης
13:02 «Έμεινε άφωνη»: Η πρώην σύντροφος του γιου της λέει ότι η Σερ έμαθε πως είναι γιαγιά
13:02 Δυτική Ελλάδα: Συνέδριο για τον τουρισμό με φόντο βιωσιμότητα, καινοτομία και το έργο LIBECCIO
13:00 Πάτρα: Γερμανική σφραγίδα στον σιδηρόδρομο – Κρίσιμη εξέλιξη για το τμήμα έως το νέο λιμάνι
12:58 Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ
12:56 Τραμπ σε Μουνίρ: Θα εξετάσω τις εισηγήσεις σου για τα Στενά του Ορμούζ
12:54 Μεσολόγγι: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο με επίκεντρο εκπαίδευση και αξίες
12:50 Βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έξω από το Παρίσι
12:47 Αθανάσιος Καββαδάς: Ο βουλευτής Λευκάδας που μπαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη
12:42 Απίστευτη απάτη στο Λονδίνο: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον λογαριασμό με Face ID
12:41 Πάτρα: Στον αέρα το Διεθνές Φεστιβάλ 2026 – Ο Κ. Πελετίδης πιέζει τη Λίνα Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο
12:36 Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές της ΔΥΠΑ
12:29 Άδωνις κατά Σαλμά: Μήνυση και αγωγή μετά τις αιχμές για δικογραφίες στην Υγεία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
12:29 Ισραήλ: Αποκαλύφθηκε ιρανικό δίκτυο που σχεδίαζε επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους
12:21 Τουρισμός: Άλμα 70,7% στα έσοδα το πρώτο δίμηνο του 2026
12:16 Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε δρόμος στους στάβλους Παπάφη, ΙΧ έπεσε στο κενό ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Καύσιμα, χαμηλότερη κίνηση και περικοπές δρομολογίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ