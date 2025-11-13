Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία, νεκρός ο πιλότος

Τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος AT802 συνετρίβη στην Κροατία. Η είδηση έρχεται ανήμερα του επαναπατρισμού των 20 σορών στελεχών της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκαν στη συντριβή του C-130 στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν.

Τουρκικά μέσα μετέδωσαν επίσης πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες υπήρξε αναφορά για «φλεγόμενο αεροσκάφος» στην περιοχή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οδήγησε στην απομόνωση της ζώνης γύρω από το συμβάν.

Νωρίτερα, το υπουργείο Γεωργίας και Δασών είχε εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση:

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών αναχώρησαν από το Τσανάκαλε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 10:24 π.μ. για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, τα δύο αεροσκάφη διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο της Ριέκα στην Κροατία.

Μετά την απογείωσή τους για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ σήμερα (Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025) στις 5:38 μ.μ. ώρα Τουρκίας, επέστρεψαν στο αεροδρόμιο της Ριέκα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, ένα από τα αεροσκάφη μας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ριέκα, αλλά η ραδιοεπικοινωνία με το άλλο αεροσκάφος χάθηκε στις 6:25 μ.μ. ώρα Τουρκίας.

Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με κροατικές μονάδες για τον εντοπισμό του πιλότου μας και του αεροσκάφους. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό καθώς θα γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα.

