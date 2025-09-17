«Συντροφική» επίθεση κατά του Α. Λοβέρδου: Η μεταγραφή του Αχαιού πολιτικού από το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ άναψε φωτιές

Με τη… φανέλα της Νέας Δημοκρατίας θ’ αγωνίζεται από ‘δω και στο εξής ο Ανδρέας Λοβέρδος, καθώς χθες επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του από το ΠΑΣΟΚ στο κυβερνών κόμμα. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για μετακίνηση που «ψηνόταν» εδώ και δύο χρόνια…

Μεσολάβησε, βεβαίως, ένα διάστημα, στο οποίο ο αχαιός πολιτικός κατέβηκε στον πολιτικό στίβο με δική του ομάδα, τους «Δημοκράτες», όμως η καρδιά του και η ιστορία του ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην υπουργός συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, έδωσαν τα χέρια και στις επόμενες εθνικές εκλογές θα συμμετάσχει σε ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας (άγνωστο ακόμα σε ποιο νομό).

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα υποδέχθηκαν τη μεταγραφή Λοβέρδου στη ΝΔ με πολιτική επιθετικότητα και μπόλικη δόση σαρκασμού. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να πει μια «καλή κουβέντα» γι’ αυτόν. Αντίθετα, αρκετοί ήταν αυτοί που αρνήθηκαν ευγενικά να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο, φοβούμενοι, όπως είπαν, πως θα… ξέφευγαν!

Σχεδόν όλοι θυμήθηκαν τη φράση του κ. Λοβέρδου, 20 Σεπτεμβρίου του 2021, όταν ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, με κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας του «Για πάντα ΠΑΣΟΚ». Και αυτό τους ερέθιζε ακόμα πιο πολύ…

Πάρτε μια «γεύση»:

Ανδρ. Φούρας: «Οποιος εγκαταλείπει τις αρχές του από φιλοδοξία και προσχωρεί στον αντίπαλο, ανεβαίνει σκαλοπάτια σάπιας και επικίνδυνης σκάλας».

Ν. Μοίραλης: «Αυτοί που μας πρόδωσαν δεν θα μας συγχωρέσουν ποτέ για αυτή τους την πράξη»! (ΣΣ Το απόφθεγμα ανήκει στον Κολομβιανό συγγραφέα Nicolás Gómez Dávila, ο οποίος ήθελε να πει με τη ρήση του ότι «δεν είναι πάντα το θύμα εκείνο που δυσκολεύεται να συγχωρέσει. Αντίθετα, ο προδότης είναι εκείνος που συχνά παλεύει με το βάρος της πράξης του. Οχι απέναντι στον άλλον, αλλά απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό»).

Θάνος Καρπής: «Θλίβομαι… Πραγματικά λυπάμαι βαθιά γι’ αυτή την εξέλιξη. Θεωρώ πως έκανε μέγα σφάλμα ο Ανδρέας».

Γ. Μπέσκος: «Ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν άλλαξε ιδέες, απλώς άλλαξε πόρτα. Γιατί, τελικά, το μόνο “κίνημα” που τον συγκινεί είναι το κίνημα προς την καρέκλα. Το ΠΑΣΟΚ απαλλάχθηκε οριστικά από τα βαρίδια. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία φορτώνεται το βάρος αυτών των προσώπων και των νοοτροπιών που κατέστρεψαν το ΠΑΣΟΚ».

Αλ. Σκαρμέας: «Μπορώ να καταλάβω και τη στενοχώρια και την ταλαιπωρία που πέρασε ο Λοβέρδος όταν κινδύνευε ως κατηγορούμενος. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσχωρεί στην ΝΔ. Οχι απλός βουλευτής, αλλά υποψήφιος πρόεδρος. Οταν κάτι που έχεις υπηρετήσει χρόνια και σε έχει αναδείξει νιώθεις ότι σε αδικεί, υπάρχει πάντα η αξιοπρεπής και τίμια θέση να κάτσεις σπίτι σου».

Σπ. Καραχάλιος: «Αυτό που απευχόμουν, δυστυχώς έγινε. Εχουμε τον σύγχρονο Ηλία Τσιριμώκο»!

Μαρ. Σκανδάμης: «Δεν υπάρχει Λοβέρδος. Τα πράγματα είναι θλιβερότερα. Υπάρχει Λοβερδισμός. Με πράσινο προσωπείο και μπλε κουστούμια, που υπονομεύει τον αγώνα μας».

Θαν. Γιανναδάκης: «Στη Φυσική έχουμε το εκκρεμές του Φουκώ. Στην πολιτική τον Ανδρέα Λοβέρδο. Φίλοι και φίλες της Νέας Δημοκρατίας, μην απορήσετε αν μετά από χρόνια τον δείτε υποψήφιο πρόεδρο. Το banner το έχει έτοιμο και ξεκινάει με το “για πάντα”».

Ανδρ. Κελεπούρης: «Ο Αντρέας ίσως διάλεξε τη λάθος στιγμή, τώρα που ξεθώριασε ο Μητσοτάκης, περιμένοντας την ήττα. Σε ό,τι με αφορά, νιώθω μεγάλη δικαίωση μετά από αυτή την κίνηση του Λοβέρδου, γιατί στις πιο κρίσιμες στιγμές του ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίσαμε ποτέ την ίδια επιλογή».

