Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής για «υβριστική συμπεριφορά»

Αναφορά προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη κατέθεσε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα, καταγγέλλοντας, όπως αναφέρει, αντιδεοντολογική, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σε βάρος της.

Η κ. Συρεγγέλα υποστηρίζει ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που, όπως αναφέρει, δεν συνάδει με τον Κώδικα Δεοντολογίας των βουλευτών και τον Κανονισμό της Βουλής.

Στην αναφορά της, η βουλευτής επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη στάση συνεχίζεται το τελευταίο διάστημα χωρίς, όπως σημειώνει, να έχει υπάρξει ανάκληση των σχετικών δηλώσεων, παρά τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί.

Παράλληλα, η κ. Συρεγγέλα υπενθυμίζει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά της κ. Κωνσταντοπούλου, καταθέτοντας αγωγή για προσβολή προσωπικότητας, ενώ στην αναφορά προς τη Βουλή περιλαμβάνονται και αποσπάσματα συνεδριάσεων που, σύμφωνα με την ίδια, τεκμηριώνουν τα καταγγελλόμενα.

