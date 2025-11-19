Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν

Η Συρία καταδίκασε με δριμύτητα την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα που σταθμεύουν σε περιοχές της νότιας Συρίας και των κατεχόμενων Υψιπέδων του Γκολάν.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Δαμασκού χαρακτήρισε την κίνηση «παράνομη» και «σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί «νέα απόπειρα επιβολής τετελεσμένων γεγονότων» που αντιβαίνουν στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας και άλλους αξιωματούχους, επισκέφθηκε θέσεις του ισραηλινού στρατού στη ζώνη που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, όπου το Ισραήλ έχει αναπτύξει δυνάμεις με την αιτιολογία της «προστασίας των συνόρων του». Η Δαμασκός θεωρεί ότι οι περιοχές αυτές ανήκουν στο συριακό έδαφος και ότι η ισραηλινή παρουσία αποτελεί κατοχή.

Η έντονη αντίδραση της Συρίας έρχεται λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα διατηρήσει «προσωρινά» στρατιωτική παρουσία σε στρατηγικά σημεία πέραν της γραμμής του 1974, συμπεριλαμβανομένου του όρους Χερμόν, για λόγους ασφαλείας.

