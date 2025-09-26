ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Συνάντηση Πολιτισμού την Κυριακή 29/9 στην Πάτρα

Η συνάντηση θα πραγματοποηθεί την Κυριακή 28/09/2025, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο, στην Πάτρα.

ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Συνάντηση Πολιτισμού την Κυριακή 29/9 στην Πάτρα
26 Σεπ. 2025 11:49
Pelop News

Συνάντηση Πολιτισμού οργανώνει την Κυριακή 28/09/2025 και ώρα 8.00μμ στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο, (οδός Ευμήλου, πίσω από τον Άγια Ανδρέα) η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας, ενόψει του χειμώνα και του σχεδιασμού που έχει για αντίστοιχες εκδηλώσεις σύνθεσης και διαλόγου το επόμενο διάστημα.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης πολύ γνωστός Πανελλαδικά αλλά και στην πόλη μας από τη θητεία του στο ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ, θα κάνει μια εισήγηση με θέμα «Ο Πολιτισμός Χθες Σήμερα Αύριο». Ο Θέμης Μουμουλίδης θα προσπαθήσει να περιγράψει τις κυρίαρχες τάσεις που παρατηρούνται, να απαντήσει στο ερώτημα ποια θα έπρεπε να είναι τα κυρίαρχα στοιχεία διαμόρφωσης μια εθνικής πολιτικής πολιτισμού, κατά πόσο αυτά σήμερα υπάρχουν και τι θα πρέπει άμεσα να αλλάξουμε. Θα ακολουθήσουν σύντομες παρεμβάσεις.

Το πρώτο μέρος θα κλείσει με τον εξαιρετικό Κώστα Θωμαϊδη, ερμηνευτή και συνθέτη με σπουδαία, πολυετή και συνεπή παρουσία στο χώρο του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού, να παρουσιάζει σημεία σταθμούς αυτής της διαδρομής.

Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τη χαρά να τραγουδήσουμε μαζί με μια σύμπραξη λαϊκών καλλιτεχνών της πόλης και συγκεκριμένα με τους : Δ. Βέτσου, Π. Τζαβατόπουλο, Γ. Δρίτσα και Χ. Κούτσιο σε ένα πρόγραμμα με περισσότερο λαϊκές νότες με στιγμές όμως που θα ακουμπά και στο έντεχνο.

Η εκδήλωση είναι μια μουσική πρόταση σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο, με στόχο εκτός από το να πάρουμε απαντήσεις σε θέματα πολιτικής Πολιτισμού, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί και να δημιουργήσουμε την αίσθηση μιας μεγάλης παρέας.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
