ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη» η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
04 Ιαν. 2026 11:42
Pelop News

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωση με την οποία χαρακτηρίζει «αδιανόητη» τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη φράση «Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Διεθνής Νομιμότητα αφορά όλες τις χώρες σε κάθε γωνιά του πλανήτη και η Ελλάδα «δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας». Το κόμμα κατηγορεί όσους «χαϊδεύουν τον Τραμπ» και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα ότι είναι όχι μόνο πολιτικά κυνικοί, αλλά και επικίνδυνοι.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι η επιβολή του «δικαίου του ισχυρού» σε βάρος του Διεθνούς Δικαίου παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών και ακριβώς αυτή η λογική «τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο». Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η χώρα οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο «συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ». Ιδιαίτερα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα φέρει –κατά την άποψη του κόμματος– αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής.

