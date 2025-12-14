ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση του πρωθυπουργού: Ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε τους αγρότες στο δρόμο με τα ψέματά του

Aνακοίνωση – απάντηση στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

H ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο Κυρ. Μητσοτάκης βάζει στο φουλ τις μηχανές του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών. Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων», της κ. Σεμερτζίδου και του κ. Μαγειρία, για να φοβηθούν οι νοικοκύρηδες.

•⁠ ⁠Κατηγορεί τους αγρότες ότι με τα μπλόκα στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, που «δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες» και – άκουσον άκουσον – κάνουν ζημιά στις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια.

Στην περιφέρεια, την οποία έχει αφήσει στο έλεος του θεού και των φυσικών φαινομένων, την έχει απαξιώσει και εγκαταλείψει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει τα κλειδιά των μπλόκων, αυτός έβγαλε τους αγρότες στο δρόμο με τα ψέματα και την υποκρισία του.

•⁠ ⁠Κατηγορεί αγρότες και κτηνοτρόφους ότι δεν ανταποκρίνονται στην, ούτως ή άλλως υποκριτική και προσχηματική, πρόσκλησή του για «διάλογο» και σηκώνει ξανά το δάχτυλο: όσοι δεν θα πάνε στο Μαξίμου, λέει ο Κυρ. Μητσοτάκης, «αναλαμβάνουν μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία».

Και, ακόμη πιο χυδαία, επιχειρεί να διασπάσει το μέτωπο της αγροτιάς, σπέρνοντας διχόνοια και ψευδείς διαχωρισμούς μεταξύ εκείνων που θέλουν να πάνε στο διάλογο και σε εκείνους που δήθεν δεν θέλουν. Κανείς δεν διαμαρτύρεται για πλάκα, όλοι αναζητούν λύσεις και διεξόδους στα προβλήματα, αλλά με ειλικρίνεια και σχέδιο, τίποτα απ’ αυτά δεν διαθέτει ο κ. Μητσοτάκης.

•⁠ ⁠Δεν παραλείπει να πετάξει μια αόριστη υπόσχεση για «επιπλέον μέτρα ενίσχυσης» πριν ξαναπιάσει το ραβδί του κοινωνικού αυτοματισμού μιλώντας για αίτημα «επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας».

•⁠ ⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για «παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών».

•⁠ ⁠Και, τέλος, νουθετεί την αντιπολίτευση με το γκεμπελικό ερώτημα αν θέλει τους δρόμους «κλειστούς ή ελεύθερους σε όλους».

Ακούστε κ. Μητσοτάκη: Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους εκφράζουν την αγωνία τους για επιβίωση και την οργή τους για την κοροϊδία από την κυβέρνησή σας. Οι προσπάθειες να στρέψετε την κοινωνία εναντίον τους θα πέσει στο κενό, γιατί η κοινωνία έχει καταλάβει τι έχει βγάλει την αγροτιά στους δρόμους.

Και μη διανοηθείτε, μετά την εκστρατεία συκοφάντησης και λάσπης, να επιτεθείτε με γκλομπ στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Θα μας βρείτε όλους απέναντι. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και μας αφορά όλους.

Υπάρχει μια σοφή λαϊκή παροιμία: «Εκεί που μας χρωστάγανε μας ζητάνε και το βόδι».

ΥΓ.: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε στην ανάρτησή του και το στεγαστικό ζήτημα και την εκτόξευση των ενοικίων, με το αγαπημένο του επιχείρημα ότι «και έξω τα ίδια γίνονται».

Και μετά επικαλείται τα μέτρα της κυβέρνησής του που δεν ωφέλησαν κανέναν εκτός από τις τράπεζες, για να προαναγγείλει νέα που επίσης δεν δίνουν μόνιμες λύσεις ούτε αφορούν τους πολλούς. Το στεγαστικό πρόβλημα έχει φουντώσει με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και ως αποτέλεσμα των πολιτικών του που επιδοτούν την ακρίβεια».

