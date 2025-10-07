ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοφανής απαξίωση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Βάρρας εκτελεί εντολές του Μαξίμου»

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά τη σημερινή ένταση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας το Μαξίμου για «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» και «ευτελισμό των θεσμών».

07 Οκτ. 2025 14:43
Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατήγγειλαν ότι η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε «πρωτοφανή απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου», κάνοντας λόγο για προσβλητική συμπεριφορά του πρώην προέδρου του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα και πολιτική κάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Γνωρίζαμε ότι ο κ. Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου, σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα», ανέφεραν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, παραβιάζοντας τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η στάση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί «απόδειξη των μεθοδεύσεων συγκάλυψης του σκανδάλου», ενώ «ο κ. Μητσοτάκης φέρει προσωπική ευθύνη για τον ευτελισμό των θεσμών και την προστασία όσων καταχράστηκαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς όφελος των πελατειακών δικτύων της ΝΔ».

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία «κινήθηκε προσχηματικά», ζητώντας τάχα από τον κ. Βάρρα να αναθεωρήσει την απόφασή του να μην απαντήσει, ενώ στην πράξη «προσπάθησε να κερδίσει χρόνο».

Παράλληλα, κατηγόρησαν τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη ότι παρέπεμψε «στις καλένδες» το αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς και των Χρήστου Μπουκώρου, Γιώργου Πιτσιλή και ιδιοκτητών ΚΥΔ Κρήτης και Θεσσαλίας.

«Το κακοστημένο σίριαλ σε απευθείας μετάδοση προκαλεί την οργή της κοινωνίας και του αγροτικού κόσμου», ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως όλα αυτά συμβαίνουν μόλις μία ημέρα μετά την αποστολή στην Επιτροπή του υπομνήματος Μυλωνάκη, το οποίο –όπως προέκυψε– είχε συντάξει ο ίδιος ο Βάρρας, που ωστόσο «αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών».
