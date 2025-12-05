ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Αχαΐας κατά Μάκη Κατσίγιαννη για τη στάση του στα αγροτικά μπλόκα

Ανακοίνωση σε έντονο ύφος εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας, με αφορμή τη διττή ιδιότητα του Μάκη Κατσίγιαννη, ο οποίος πρόσφατα εκλέχθηκε στη ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα διατηρεί και τη θέση του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κομματική οργάνωση θέτει θέμα συμβατότητας ρόλων, σημειώνοντας πως «δεν χωράνε δυο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη», υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του κ. Κατσίγιαννη σε δύο θέσεις που «εκπροσωπούν αντικρουόμενα συμφέροντα» δημιουργεί ζήτημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ εξαπολύει κριτική και κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «ισχύ των καρτέλ», «αισχροκέρδεια» και «πίεση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», ενώ υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών πρέπει να ξεκαθαρίσει «με ποια πλευρά συντάσσεται»: με τους μικρομεσαίους επαγγελματίες ή με την κυβερνητική πολιτική.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως σε πρόσφατη ραδιοφωνική του τοποθέτηση ο Μάκης Κατσίγιαννης εμφανίστηκε διατεθειμένος «να πάει στα μπλόκα των αγροτών», ωστόσο «δικαιολόγησε απολύτως την κυβερνητική πολιτική». Όπως σημειώνεται, το ίδιο βράδυ «μπλόκαρε ψήφισμα συμπαράστασης προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους», το οποίο είχε τεθεί στον Εμπορικό Σύλλογο.

Στο κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ επισημαίνεται επίσης ότι οι αγρότες «διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμα να συνεχίσουν να παράγουν», ενώ γίνεται αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και στην ακρίβεια που «εξαντλεί το εισόδημα των πολιτών».

Η ανακοίνωση καταλήγει ασκώντας κριτική και σε στελέχη του ΚΙΝΑΛ–ΠΑΣΟΚ, τα οποία –σύμφωνα με το κείμενο– «ακολούθησαν την άρνηση του κ. Κατσίγιαννη να στηρίξει το ψήφισμα», αφήνοντας τους αποδέκτες «στην κρίση των πολιτών».

Την ανακοίνωση υπογράφει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχίας Αχαΐας.

