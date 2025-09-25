ΣΥΡΙΖΑ: «Συγκάλυψη στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Προστατεύουν τον Μυλωνάκη»

Νέο γύρο αντιπαράθεσης προκαλεί η στάση της πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να κατηγορεί την κυβέρνηση για μεθοδευμένη συγκάλυψη. Όπως τονίζουν κομματικές πηγές, η ΝΔ απέρριψε την κοινή πρόταση της αντιπολίτευσης να κληθεί άμεσα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, παρότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Σαλάτας, κατέθεσε ότι ήταν εκείνος που τον «καρατόμησε».

«Η στάση αυτή είναι προκλητική και αποκαλυπτική. Αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο στο σίριαλ συγκάλυψης, μετά τη διάχυση ευθυνών και τον αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ενορχηστρώσει μια ακόμα “κακιά στιγμή” της Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να προστατεύσει τον ίδιο και το στενό του περιβάλλον, πετώντας στα σκουπίδια τις διαβεβαιώσεις προς τον αγροτικό κόσμο για απόδοση δικαιοσύνης στο “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

