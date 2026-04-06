Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Σε μόνιμη εβδομαδιαία παρακολούθηση της αγοράς περνά η κυβέρνηση όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά τη σημερινή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τιμές, οι έλεγχοι στην αγορά και η εικόνα σε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και καύσιμα ενόψει Πάσχα.

06 Απρ. 2026 14:24
Pelop News

Περίπου μία ώρα διήρκεσε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά υπό τη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ενώ η πασχαλινή περίοδος μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η βασική απόφαση που ελήφθη είναι να πραγματοποιείται αντίστοιχη σύσκεψη κάθε εβδομάδα για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτή η διεθνής κρίση και οι επιπτώσεις της στην οικονομία και στις τιμές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αποτίμηση της πορείας των τιμών, της έντασης των ελέγχων στην αγορά και της επίδρασης που έχουν μέχρι στιγμής οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην πασχαλινή αγορά. Στο τραπέζι βρέθηκαν ειδικότερα τα τρόφιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης και η αγορά καυσίμων, πεδία στα οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει υπό έλεγχο τις πιέσεις που μπορεί να μεταφερθούν από τη διεθνή αναταραχή στο εσωτερικό της χώρας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

Η σημερινή κίνηση δείχνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να διατηρήσει σταθερό μηχανισμό παρακολούθησης όσο η διεθνής αστάθεια παραμένει ενεργή, ειδικά τώρα που η αγορά κινείται σε πασχαλινό ρυθμό και οι καταναλωτές παρακολουθούν με μεγαλύτερη ανησυχία τις τιμές σε βασικά αγαθά και καύσιμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν τσουβαλιάζουμε τις υποθέσεις» και αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ
15:00 Αιγιάλεια: Κόντρα και για τα αδέσποτα – Ο δημοτικός σύμβουλος Π. Σπυρόπουλος αρνήθηκε να τιμηθεί από τον αντιδήμαρχο Γ. Φραγκονικολόπουλο
14:56 Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»
14:55 Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»
14:47 Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο
14:44 L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026: Η Σπάρτη στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας
14:42 Κουτσούμπας για το μήνυμα Μητσοτάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»
14:31 Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος μετά από επεισόδιο με αστυνομικό για κλήση σε παράνομη στάθμευση
14:28 Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου
14:24 Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή
14:22 Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14:06 Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή» και ζητά εκλογές
14:00 Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά
13:59 ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευρύνεται το κύμα για άρση ασυλίας από βουλευτές της ΝΔ
13:49 Καλάβρυτα: Μετά το Πάσχα οι προληπτικές εξετάσεις σε Βλασία, Πετσάκους, Κορφές, Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
13:48 Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος
13:38 Agro Food & Drink Patras Expo 2026: Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις
13:38 Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών
13:30 Ο Θωμάς που βρήκε τον δρόμο του στη μουσική και έγινε το πασχαλινό μήνυμα της «Αποστολής» ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
