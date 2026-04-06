Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Περίπου μία ώρα διήρκεσε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά υπό τη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ενώ η πασχαλινή περίοδος μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η βασική απόφαση που ελήφθη είναι να πραγματοποιείται αντίστοιχη σύσκεψη κάθε εβδομάδα για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτή η διεθνής κρίση και οι επιπτώσεις της στην οικονομία και στις τιμές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αποτίμηση της πορείας των τιμών, της έντασης των ελέγχων στην αγορά και της επίδρασης που έχουν μέχρι στιγμής οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην πασχαλινή αγορά. Στο τραπέζι βρέθηκαν ειδικότερα τα τρόφιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης και η αγορά καυσίμων, πεδία στα οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει υπό έλεγχο τις πιέσεις που μπορεί να μεταφερθούν από τη διεθνή αναταραχή στο εσωτερικό της χώρας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

Η σημερινή κίνηση δείχνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να διατηρήσει σταθερό μηχανισμό παρακολούθησης όσο η διεθνής αστάθεια παραμένει ενεργή, ειδικά τώρα που η αγορά κινείται σε πασχαλινό ρυθμό και οι καταναλωτές παρακολουθούν με μεγαλύτερη ανησυχία τις τιμές σε βασικά αγαθά και καύσιμα.

